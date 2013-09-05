Администратор сайта

Описание системы во вложении. ОБЯЗАТЕЛЬНО реализация системы на базе стандартной CMS или готового решения с открытым кодом. Если что-либо в ТЗ сложно или невозможно реализовать с помощью готового решения, это можно указать и исключить из ТЗ. По ТЗ, ...
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