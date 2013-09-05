Администратор сайта

$100
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим постоянный администратор сайта. Сайт на DLE. ориентировочный объем загрузки - 5-10 часов в неделю

10 лет назад
Samarsky
Остап 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад