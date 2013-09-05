Добрый день! Сайт установлен joomla. 1) Необходимо настроить 2 языка (русский, латышский) 2) на первой странице фотогалерея http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery-p... 3) пункт меню фотогалерея (должна быть фотогалерея) http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery 4) Пункт меню контакты (контактная форма) http://demo.bang2joom.com/2013/may/foodmood/quicks... Сколько будет стоить установить готовые модули и 2 языка. С уважением Александр
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необходимо доделать сайт на drupal. http://torgall.ru
1. Выбор города на основе ip
2. вывести необходимые блоки и до верстать.
3. Доделать публикацию баннеров по количеству показов для определенного города и публикация по времени.
4. Автоматическая загрузка объявлений из csv
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