Joomla настройка сайта

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок165 просмотров
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Добрый день!

Сайт установлен joomla.

1) Необходимо настроить 2 языка (русский, латышский)

2) на первой странице фотогалерея

http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery-p...

3) пункт меню фотогалерея (должна быть фотогалерея)

http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery

4) Пункт меню контакты (контактная форма)

http://demo.bang2joom.com/2013/may/foodmood/quicks...

Сколько будет стоить установить готовые модули и 2 языка.

С уважением

Александр

Joomla
10 лет назад
webitcms
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
master_b
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Задание выполнил
работа оплачена