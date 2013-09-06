Установка Joomla

Требуется выполнять работы по разработке и доработке сайтов на Joomla на почасовой основе. Требования к исполнителю: - опыт работы с Joomla, умения установить, настроить CMS, работать с основными компонентами - базовое знание верстки, умения подкорректировать отображение блоков, доверстать ...
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Есть файлы сайта на joomla 1.5 требуется установка и миграция до последней стабильной версии, необходимо порекомендовать ее
Сайт - интернет-магазин виртумарт
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