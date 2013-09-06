Сверстать базу сайта в wordpress

Нужен сайт для анонсирования предстоящих мероприятий и встреч.

1) Нажимая на определенную дату нужно чтоб выводились все мероприятия в этот день разбитые по категориям

Пример:

спорт-бары:

-----------------------------------------------

Названия спорт баров в которых что-то проходит.

Сборы:

-----------------------------------------------

Места где проходит сбор

2) Натянуть дизайн на сайт, его мы предоставим.

3) Если я выбираю определенный спорт-бар или кафе чтоб там показывалась краткая информация о нём (описание, адрес, номер телефона)

4) Если в определенный день нет мероприятий нужна возможность подписаться на обновления мероприятий на этот день

5) На главной странице должны выводиться все мероприятия которые проходят сегодня разбитые по категориям (спорт-бары, сборы и т.д.), календарь с возможностью вывод дат и отдельно категории.

В идеале должно быть так. Например, тебе нечем заняться в пятницу вечером, ты на главной в календаре тыкаешь на пятницу и открывается страница со списком игр всех клубов и прочие мероприятия именно на пятницу. А если ты находишься на странице какого-то определенного клуба и тычешь пятницу, то вылазит страница со списком пятничных мероприятий только этого клуба.

В дальнейшем если проект будет развиваться, гарантирую еще кучу работы с очень хорошей оплатой.

Обязательные требования:

-Сверстать скелет сайта, лучше на wordpress (так как есть опят работы с ним) или другой хорошей cms.

-Подключить календарь.

-Натянуть дизайн.