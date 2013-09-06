Сверстать базу сайта в wordpress

Требуется выполнять работы по разработке и доработке сайтов на Joomla на почасовой основе. Требования к исполнителю: - опыт работы с Joomla, умения установить, настроить CMS, работать с основными компонентами - базовое знание верстки, умения подкорректировать отображение блоков, доверстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для анонсирования предстоящих мероприятий и встреч.
1) Нажимая на определенную дату нужно чтоб выводились все мероприятия в этот день разбитые по категориям
Пример:
спорт-бары:
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Названия спорт баров в которых что-то проходит.
Сборы:
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Места где проходит сбор
2) Натянуть дизайн на сайт, его мы предоставим.
3) Если я выбираю определенный спорт-бар или кафе чтоб там показывалась краткая информация о нём (описание, адрес, номер телефона)
4) Если в определенный день нет мероприятий нужна возможность подписаться на обновления мероприятий на этот день
5) На главной странице должны выводиться все мероприятия которые проходят сегодня разбитые по категориям (спорт-бары, сборы и т.д.), календарь с возможностью вывод дат и отдельно категории.
В идеале должно быть так. Например, тебе нечем заняться в пятницу вечером, ты на главной в календаре тыкаешь на пятницу и открывается страница со списком игр всех клубов и прочие мероприятия именно на пятницу. А если ты находишься на странице какого-то определенного клуба и тычешь пятницу, то вылазит страница со списком пятничных мероприятий только этого клуба.
В дальнейшем если проект будет развиваться, гарантирую еще кучу работы с очень хорошей оплатой.
Обязательные требования:
-Сверстать скелет сайта, лучше на wordpress (так как есть опят работы с ним) или другой хорошей cms.
-Подключить календарь.
-Натянуть дизайн.
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