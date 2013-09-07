Помощь в добавлении сайтов в GoGetLinks

На примете есть несколько сайтов, по структуре, контенту и прочим данным они похожи на пример http://stroitalk.ru/ Необходимо сотрудничество с Вами на таких условиях — я отдаю Вам подобный сайт в работу, а Вы проходите модерацию сайта своими силами. Интересуют сроки, сколько это будет стоить?

P.S — сайты мои, от Вас требуется прохождение модерации.