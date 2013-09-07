Добавление объектов на карту

$500
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок233 просмотра
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Работа в WP

Добавление объектов на карту.

необходимо вводить

1 Название объекта

2 Описание (уникальность до 95%)

3 Добавление фото

4 Добавление адреса ( с поиском на карте)

5 Добавление дополнительных контактов (телефоны, сайты, почта, ссылки на соц сети)

http://lifevrn.ru/ собственно сайт

там есть примеры размещения

РАБОТА СДЕЛЬНАЯ 20р/один объект

объем огромный!

10 лет назад
Vafen
Россия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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