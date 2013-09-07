Нужен сайт для анонсирования предстоящих мероприятий и встреч. 1) Нажимая на определенную дату нужно чтоб выводились все мероприятия в этот день разбитые по категориям Пример: спорт-бары: ----------------------------------------------- Названия спорт баров в которых что-то проходит. Сборы: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа в WP
Добавление объектов на карту.
необходимо вводить
1 Название объекта
2 Описание (уникальность до 95%)
3 Добавление фото
4 Добавление адреса ( с поиском на карте)
5 Добавление дополнительных контактов (телефоны, сайты, почта, ссылки на соц сети)
http://lifevrn.ru/ собственно сайт
там есть примеры размещения
РАБОТА СДЕЛЬНАЯ 20р/один объект
объем огромный!
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