Необходимо добавить 4 баннера в шапку форума на движке phpbb. Имеются готовые баннеры и макеты стрелок. Необходимо размещение в шапке в виде ротатора.
Программист PHP широкого профиля
Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi.
Требование к претенденту:
- умение оценивать срок выполнения работы
- ответственность
- знание php, jquery, js, ajax (на jquery). Умение верстать, а так же подстраиваться по коду под код и верстку
текущего проекта
- знание mysql
Обязанности:
- внедрение новых функций
- правка текущих выявленных проблем
Сайтов будет не много - 2-4 максимум. Нагрузка - небольшая. Но если есть желание зарабатывать больше - могу предложить и другие интересные проекты. Оплата - наверное по нормо часам. Можно фикс за каждую задачу.
Сайты покажу в личку заинтересовавшим меня.
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