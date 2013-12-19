Программист PHP широкого профиля

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки152 просмотра

Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi.

Требование к претенденту:

- умение оценивать срок выполнения работы

- ответственность

- знание php, jquery, js, ajax (на jquery). Умение верстать, а так же подстраиваться по коду под код и верстку

текущего проекта

- знание mysql

Обязанности:

- внедрение новых функций

- правка текущих выявленных проблем

Сайтов будет не много - 2-4 максимум. Нагрузка - небольшая. Но если есть желание зарабатывать больше - могу предложить и другие интересные проекты. Оплата - наверное по нормо часам. Можно фикс за каждую задачу.

Сайты покажу в личку заинтересовавшим меня.

AJAXJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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