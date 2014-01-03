Сверстать шаблон на Wordpress

Нужен верстальщик/программист, чтобы:

1. Сверстать дизайн по макету дизайна в PSD на платформе Wordpress — фикс 960.

2. Настроить скрипты сайта — форма для обратного звонка, форма обратной связи.

3. Мини-каталог с расписанием тренингов/семинаров. С возможностью для администратора создать мероприятие, потенциальным участникам подать заявку на участие и подтверждением. Детали в описании функционала и будет обсуждении.

4. Рассылка новостей администратором.

5. Раздел Вопросы и Ответы с возможностью задать вопрос и публикацией ответов после модерации.

Сайт должен быть кросс-браузерным.

От вас ожидаю: портфолио, профессиональный подход.