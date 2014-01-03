Сверстать шаблон на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки146 просмотров

Нужен верстальщик/программист, чтобы:

1. Сверстать дизайн по макету дизайна в PSD на платформе Wordpress — фикс 960.

2. Настроить скрипты сайта — форма для обратного звонка, форма обратной связи.

3. Мини-каталог с расписанием тренингов/семинаров. С возможностью для администратора создать мероприятие, потенциальным участникам подать заявку на участие и подтверждением. Детали в описании функционала и будет обсуждении.

4. Рассылка новостей администратором.

5. Раздел Вопросы и Ответы с возможностью задать вопрос и публикацией ответов после модерации.

Сайт должен быть кросс-браузерным.

От вас ожидаю: портфолио, профессиональный подход.

WordPress
11 лет назад
redxpill
Айдар 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую Сергея, как очень способного, ответственного и трудолюбивого исполнителя. Его упорству и стремлению к качественному исполнению могли бы многие позавидовать. Работу сделал качественно, вникал в детали, предлагал решения. Все понравилось! Так держать!
Оплата в срок, правильно поставленная задача, постоянные заказы.

Заявки фрилансеров

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист PHP широкого профиля

    Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi. ...

    AJAXJavaScriptjQueryMySQLPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выравнять текст и картинки

    На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать 6 шаблонов

    Здравствуйте! Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два. Верстаем до IE8, актуальный webkit и ...

    CSSUbuntu
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка проекта joomla 2.5

    $100

    Необходимо отверстать проект. макеты прикреплены. в качестве каталога используется стандартный компонент материалов. необходимо написать, с нуля, шаблон сайта. все необходимые шаблоны компонентов/модулей вынести в папку html шаблона, чтобы обновление движка ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад