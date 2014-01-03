Необходима верстка макета. 1 страница. Жду от вас цену и сроки.
Сверстать шаблон на Wordpress
Нужен верстальщик/программист, чтобы:
1. Сверстать дизайн по макету дизайна в PSD на платформе Wordpress — фикс 960.
2. Настроить скрипты сайта — форма для обратного звонка, форма обратной связи.
3. Мини-каталог с расписанием тренингов/семинаров. С возможностью для администратора создать мероприятие, потенциальным участникам подать заявку на участие и подтверждением. Детали в описании функционала и будет обсуждении.
4. Рассылка новостей администратором.
5. Раздел Вопросы и Ответы с возможностью задать вопрос и публикацией ответов после модерации.
Сайт должен быть кросс-браузерным.
От вас ожидаю: портфолио, профессиональный подход.
Выбранный исполнитель
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