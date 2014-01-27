Верстка сайта из 2-х страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок335 просмотров

Сверстать простой сайт из 2-х страниц.

Смотрите макеты.

Срок - завтра середина дня.

11 лет назад
4natic
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад
$30
2 дня
Все выполнено в срок. Все грамотно и четко. Приятно было работать.
Моментальная оплата, всегда на связи и приятное общение — все чего ты ждешь от хорошего заказчика. Антон именно такой заказчик. Спасибо за работу, будут проекты с удовольствием по работаю еще.

Заявки фрилансеров

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад

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