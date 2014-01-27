Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi. ...
Верстка сайта из 2-х страниц
Сверстать простой сайт из 2-х страниц.
Смотрите макеты.
Срок - завтра середина дня.
Выбранный исполнитель
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