На первом сайте нужно внедрить калькулятор расчета стоимости багета. Второй сайт внести изменения по удалению таблиц. Движок Joomla.
Верстка горизонтального меню для сайта на Magento
Для долгосрочного сотрудничества нужен верстальщик сайтов на движке Magento.
Для начала необходимо сверстать горизонтальное меню для сайта на движке Magento. Макет меню находится в прикрепленном файле.
Рассматриваются только кандидаты имеющие опыт работы с Magento и знания Java Script.
Если вы готовы выполнить это задание, пожалуйста, укажите ваши цену и сроки.
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