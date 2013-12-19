Верстка горизонтального меню для сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Для долгосрочного сотрудничества нужен верстальщик сайтов на движке Magento.

Для начала необходимо сверстать горизонтальное меню для сайта на движке Magento. Макет меню находится в прикрепленном файле.

Рассматриваются только кандидаты имеющие опыт работы с Magento и знания Java Script.

Если вы готовы выполнить это задание, пожалуйста, укажите ваши цену и сроки.

JavaMagento
11 лет назад
kireall
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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