Верстка 2х лендингов

$183
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок264 просмотра

Добрый день, нужно сверстать 2 лендинга, и прикрутить к ним форму отправки письма.

Дизайн макет первого уже есть, второй скоро будет

Бюджет 3000 каждый при качественной верстке.

Первый макет https://redpen.io/hz2nmt

С вас:

Примеры работ и требования к верстке которые вы учитываете

11 лет назад
Lexin87
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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