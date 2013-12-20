Верстка 2х лендингов

Добрый день, нужно сверстать 2 лендинга, и прикрутить к ним форму отправки письма.

Дизайн макет первого уже есть, второй скоро будет

Бюджет 3000 каждый при качественной верстке.

Первый макет https://redpen.io/hz2nmt

С вас:

Примеры работ и требования к верстке которые вы учитываете