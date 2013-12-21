Поправить страницу цсс хтмл

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  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок221 просмотр

на скрине как должно быть

тут, то, что есть сейчас http://ineedsolution.com/tovi/en/news

11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Asfero
Борис 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Борис, справился с заданием на 1000 баллов) т.к. мои постоянные верстальщики не могли побороть проблемы неумелой верстки, доставшейся от предыдущих создателей сайта, Борис смог! за, что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ, отличный верстальщик, приятный в общении человек!
Очень приятный в общении человек, всегда на связи, ставит понятную задачу и не дергает во время работы.

Заявки фрилансеров

Asfero
Борис 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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