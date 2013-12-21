Поправить страницу цсс хтмл

Борис, справился с заданием на 1000 баллов) т.к. мои постоянные верстальщики не могли побороть проблемы неумелой верстки, доставшейся от предыдущих создателей сайта, Борис смог! за, что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ, отличный верстальщик, приятный в общении человек!