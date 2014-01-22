Сделать несложную верстку сайта 4 страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок216 просмотров

добрый день,есть 4 от рисованных страницы сайта

нужно сделать качественную верстку с кроссбраузерностью

Желательно Украина - Киев ,что бы иметь возможность работать постоянно

11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Супер
Работой с данным заказчиком доволен.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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