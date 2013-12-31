Для долгосрочного сотрудничества нужен верстальщик сайтов на движке Magento. Для начала необходимо сверстать горизонтальное меню для сайта на движке Magento. Макет меню находится в прикрепленном файле. ...
Сделать несложную верстку сайта
Сверстать валидно, кроссбраузерно. Всего 3 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке. Срок - 2-3 дня.
20 долл.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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