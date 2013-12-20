Верстка макетов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок244 просмотра

Необходимо заверстать макеты сайта, исходники в Indesign. Макеты в приложении.

Срок 2 дня.

11 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров