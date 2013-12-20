Внести поправки на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок178 просмотров

На сайт util1.ru необходимо внести следующие правки:

1. В шапку внести кнопку заказа обратного звонка (как на сайте util5.ru, кнопку можно взять прямо оттуда, доступ дам), только убрать часы работы, а не адрес

2. Поменять вращающиеся иконки в блоке "что мы утилизируем", закомментировав при этом имеющийся блок, чтобы его легко можно было вернуть обратно (сами иконки вышлю исполнителю). Новые иконки вращаться не должны

3. Закомментировать блок "как мы работаем"

Срок - до 18.00

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$15
1 день
Очень приятно было работать с Александром, все правки внес быстро, учитывал все пожелания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Приятное общение, моментальное реагирование, чёткие задачи. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад