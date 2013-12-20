Для долгосрочного сотрудничества нужен верстальщик сайтов на движке Magento. Для начала необходимо сверстать горизонтальное меню для сайта на движке Magento. Макет меню находится в прикрепленном файле. ...
Внести поправки на сайт
На сайт util1.ru необходимо внести следующие правки:
1. В шапку внести кнопку заказа обратного звонка (как на сайте util5.ru, кнопку можно взять прямо оттуда, доступ дам), только убрать часы работы, а не адрес
2. Поменять вращающиеся иконки в блоке "что мы утилизируем", закомментировав при этом имеющийся блок, чтобы его легко можно было вернуть обратно (сами иконки вышлю исполнителю). Новые иконки вращаться не должны
3. Закомментировать блок "как мы работаем"
Срок - до 18.00
Выбранный исполнитель
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