Сверстать из PSD в HTML одну страницу Из скриптов слайдер и всплывающая корзина Работа срочная. Первые результаты через час. Сдача проекта: 20-00 по МСК. Бюджет 3 000 рублей. Оплата Webmoney, по факту ...
Игры с использованием HTML5+js
Здравствуйте, владеет ли вы технологией HTML5+js? Меня интересует написание игр с использованием этой технологии. У меня есть несколько конкретных идей, так же приветствуется свои идеи.
Из моих идей: ПАЗЛ, Найти отличия на двух картинках;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Требуется Верстка под DLE сайта дизайнерской студии, макетоы из psd. Макеты пока что в разработке, прикрепила схему главной. Оплата по факту. Строго вложиться в срок разработки.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Скопировать сайт в личку скину ссылочкуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $183
Добрый день, нужно сверстать 2 лендинга, и прикрутить к ним форму отправки письма. Дизайн макет первого уже есть, второй скоро будет Бюджет 3000 каждый при качественной верстке. Первый макет https://redpen.io/hz2nmt ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
На сайт util1.ru необходимо внести следующие правки: 1. В шапку внести кнопку заказа обратного звонка (как на сайте util5.ru, кнопку можно взять прямо оттуда, доступ дам), только убрать часы работы, а не адрес ...Завершен11 лет назад
Необходимо заверстать макеты сайта, исходники в Indesign. Макеты в приложении. Срок 2 дня.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $45
Сверстать сайт-визитку на CMS Joomla (из файла .png) http://s52.radikal.ru/i138/1312/15/effc16b8d58c.pngHTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
добрый день,есть 4 от рисованных страницы сайта нужно сделать качественную верстку с кроссбраузерностью Желательно Украина - Киев ,что бы иметь возможность работать постоянноЗавершен11 лет назад
- $20
Сверстать валидно, кроссбраузерно. Всего 3 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке. Срок - 2-3 дня. 20 долл.Завершен11 лет назад