Верстка под DLE сайта дизайнерской студии

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок208 просмотров

Требуется Верстка под DLE сайта дизайнерской студии, макетоы из psd.

Макеты пока что в разработке, прикрепила схему главной.

Оплата по факту.

Строго вложиться в срок разработки.

DLE
11 лет назад
Milana88
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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