Сверстать из PSD в HTML одну страницу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок263 просмотра

Сверстать из PSD в HTML одну страницу

Из скриптов слайдер и всплывающая корзина

Работа срочная. Первые результаты через час. Сдача проекта: 20-00 по МСК.

Бюджет 3 000 рублей. Оплата Webmoney, по факту исполнения, работа на вашем сервере.

HTML
11 лет назад
MediaLite
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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