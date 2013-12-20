Верстка страниц интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок199 просмотров

Требуется валидная и кроссбраузерная верстка макета интернет-магазина (HTML5+CSS3+JS). Всего около 15 страниц. Исполнитель желателен из Минска, но не принципиально. Просьба к желающим исполнителям сразу ставить свою цену за данную работу.

HTMLJavaScript
11 лет назад
stoker09
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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