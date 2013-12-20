Здравствуйте, владеет ли вы технологией HTML5+js? Меня интересует написание игр с использованием этой технологии. У меня есть несколько конкретных идей, так же приветствуется свои идеи. Из моих идей: ПАЗЛ, Найти отличия на двух ...
Верстка страниц интернет-магазина
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка макета интернет-магазина (HTML5+CSS3+JS). Всего около 15 страниц. Исполнитель желателен из Минска, но не принципиально. Просьба к желающим исполнителям сразу ставить свою цену за данную работу.
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