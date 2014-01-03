Сверстать и натянуть на WP два сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок184 просмотра

Добрый день.

Необходимо сверстать и натянуть на WP два сайта.

Макеты во вложении. Оба макета главной страницы одинаковые, только цветовая гамма разная.

Также необходимо обговорить момент внутренних страниц. Для внутренних страниц шапка и боковая левая часть остается всегда. То есть меняется только контентная часть, готов рассмотреть ваши варианты, так как не будет особых пожеланий к внутренним страницам-все стандартно, готов даже предоставить какие они должны быть, думаю у каждого вебмастера есть уже заготовки-шаблоны. К пример, КОНТАКТЫ - страница с ФОС и адрес компании и т.д.

Бюджет от 100 у.е. до 200 у.е. за оба сайта.

Желательно Исполнитель из Украины (оплата с карты на карту).

Сроки на 23-24 декабря. Возможно, один проект 23-24 декабря, второй проект-24-25 декабря 2013 года.

ПИШИТЕ В ЗАЯВКУ СТОИМОСТЬ!!!

WordPress
11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Игры с использованием HTML5+js

    $500

    Здравствуйте, владеет ли вы технологией HTML5+js? Меня интересует написание игр с использованием этой технологии. У меня есть несколько конкретных идей, так же приветствуется свои идеи. Из моих идей: ПАЗЛ, Найти отличия на двух ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать из PSD в HTML одну страницу

    $100

    Сверстать из PSD в HTML одну страницу Из скриптов слайдер и всплывающая корзина Работа срочная. Первые результаты через час. Сдача проекта: 20-00 по МСК. Бюджет 3 000 рублей. Оплата Webmoney, по факту ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 2х лендингов

    $183

    Добрый день, нужно сверстать 2 лендинга, и прикрутить к ним форму отправки письма. Дизайн макет первого уже есть, второй скоро будет Бюджет 3000 каждый при качественной верстке. Первый макет https://redpen.io/hz2nmt ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести поправки на сайт

    $10

    На сайт util1.ru необходимо внести следующие правки: 1. В шапку внести кнопку заказа обратного звонка (как на сайте util5.ru, кнопку можно взять прямо оттуда, доступ дам), только убрать часы работы, а не адрес ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад