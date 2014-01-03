Добрый день.

Необходимо сверстать и натянуть на WP два сайта.

Макеты во вложении. Оба макета главной страницы одинаковые, только цветовая гамма разная.

Также необходимо обговорить момент внутренних страниц. Для внутренних страниц шапка и боковая левая часть остается всегда. То есть меняется только контентная часть, готов рассмотреть ваши варианты, так как не будет особых пожеланий к внутренним страницам-все стандартно, готов даже предоставить какие они должны быть, думаю у каждого вебмастера есть уже заготовки-шаблоны. К пример, КОНТАКТЫ - страница с ФОС и адрес компании и т.д.

Бюджет от 100 у.е. до 200 у.е. за оба сайта.

Желательно Исполнитель из Украины (оплата с карты на карту).

Сроки на 23-24 декабря. Возможно, один проект 23-24 декабря, второй проект-24-25 декабря 2013 года.

ПИШИТЕ В ЗАЯВКУ СТОИМОСТЬ!!!