Здравствуйте, владеет ли вы технологией HTML5+js? Меня интересует написание игр с использованием этой технологии. У меня есть несколько конкретных идей, так же приветствуется свои идеи. Из моих идей: ПАЗЛ, Найти отличия на двух ...
Создание сайта на основе готового шаблона
Есть шаблон на templatemonster, вот ссылка: http://www.templatemonster.com/website-templates/35469.html
На его основе нужен сайт в зоне "ру".
Или Вы можете сделать нечто похожее самостоятельно, и даже проще (изображения не обязательно живые, например).
Заявки фрилансеров
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