Ta-Mil

Тарас Ta-Mil

 
38 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Установка ShopCMS и DLE, верстка шаблонов любой сложности

Установка ShopCMS и DLE, верстка дизайна любой сложности.

Отдельные задания по HTML-верстке и правкам различных систем управления.

Верстка валидная, кроссбраузерная.

Также нарезка имеющегося дизайна.

Разработка jQuery-скриптов.

Работаю в этой сфере с 2009 года.

Основное время работал в фирме по разработке, созданию и продвижению сайтов.

Сверстано более 100 сайтов, но указать их нет возможности, по выше указанной причине.

С радостью выполню тестовое задание!

HTMLjQueryDLEВерстка шаблона
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Отзывы заказчиков
andry-limin
Андрей 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$220
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть готовый дизайн на ShopCMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
freelog1C
Николай 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Выполнить верстку (6 стр.) для ИМ ShopCMS 3.1.2
Ну что тут скажешь... Один полный восторг от сотрудничества с Тарасом! Исполнитель не только быстро вникает в суть задачи, но еще и проявляет чудеса "телепатии" в отношении "хотелок" заказчика. Оперативность и обратная связь - выше всяких похвал! Лояльность по отношению к "закидонам" клиента на "пятерку" (у меня на его месте уже бы нервы сдали точно...) А еще удивительной скромности человек... если вдруг скажет вам, что в "программировании сильно не разбираюсь, только верстка" - НЕ ВЕРЬТЕ! Задачи были поставлены относительно программирования далеко не самые простые (т.к. сам являюсь программистом (только в другой области) - знаю о чем говорю) - и реализованы были ВСЕ, без исключения. Поэтому, если этот человек вдруг откликнулся на Ваш проект - не сравнивайте его количество отзывов с количеством отзывов других соискателей, выбирайте ИСПОЛНИТЕЛЕМ не раздумывая, и я уверен, что останетесь довольны работой на 100%. Все отзывы, которые последуют за моим - будут тому подтверждением ;)
Прекрасный заказчик, на связи постоянно, по всем вопросам - исчерпывающие ответы. Оплата в срок и в полном объеме! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
irrigator
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Вывести блок с товарными предложениями на форуме
Требовался вывод товарных предложений из магазина на форум, причем магазин на одном движке а форум на другом, Тарас справился с задачей на 200%, итог превзошел все ожидания. Рекомендую этого исполнителя.
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
spitfeir
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Не сохраняется описание товара Shopcms
Тарас все сделал очень быстро и качественно и обьяснил в чем была проблема.Спасибо большое будем дальше с вами работать.
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
Evg82
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт под DLE по готовым шаблонам
Тарас быстро, качественно и профессионально выполнил работу в поставленный срок. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик!
Ответный отзыв