Ну что тут скажешь... Один полный восторг от сотрудничества с Тарасом! Исполнитель не только быстро вникает в суть задачи, но еще и проявляет чудеса "телепатии" в отношении "хотелок" заказчика. Оперативность и обратная связь - выше всяких похвал! Лояльность по отношению к "закидонам" клиента на "пятерку" (у меня на его месте уже бы нервы сдали точно...) А еще удивительной скромности человек... если вдруг скажет вам, что в "программировании сильно не разбираюсь, только верстка" - НЕ ВЕРЬТЕ! Задачи были поставлены относительно программирования далеко не самые простые (т.к. сам являюсь программистом (только в другой области) - знаю о чем говорю) - и реализованы были ВСЕ, без исключения. Поэтому, если этот человек вдруг откликнулся на Ваш проект - не сравнивайте его количество отзывов с количеством отзывов других соискателей, выбирайте ИСПОЛНИТЕЛЕМ не раздумывая, и я уверен, что останетесь довольны работой на 100%. Все отзывы, которые последуют за моим - будут тому подтверждением ;)