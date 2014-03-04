Установка ShopCMS и DLE, верстка шаблонов любой сложности
Установка ShopCMS и DLE, верстка дизайна любой сложности.
Отдельные задания по HTML-верстке и правкам различных систем управления.
Верстка валидная, кроссбраузерная.
Также нарезка имеющегося дизайна.
Разработка jQuery-скриптов.
Работаю в этой сфере с 2009 года.
Основное время работал в фирме по разработке, созданию и продвижению сайтов.
Сверстано более 100 сайтов, но указать их нет возможности, по выше указанной причине.
С радостью выполню тестовое задание!
Портфолио
- Интернет-магазин «Авточасти»191 просмотр
- СПМ-Строй184 просмотра
- "Дана Торг Сервис"177 просмотров
- Кредитный альянс "Капитал"157 просмотров
- О связь116 просмотров
- Интернет-магазин "Boudoir.Com.Ua"129 просмотров
- Сервисный центр "IT Service"114 просмотров
- Бизнес-каталог организаций и предприятий стран СНГ109 просмотров
- Бизнес-каталог организаций и предприятий150 просмотров
- Диспетчерская служба "грузоперевозка.kiev.ua"111 просмотров
- Интернет-магазин спортивных товаров145 просмотров
Отзывы заказчиков
$220
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Ну что тут скажешь... Один полный восторг от сотрудничества с Тарасом! Исполнитель не только быстро вникает в суть задачи, но еще и проявляет чудеса "телепатии" в отношении "хотелок" заказчика. Оперативность и обратная связь - выше всяких похвал! Лояльность по отношению к "закидонам" клиента на "пятерку" (у меня на его месте уже бы нервы сдали точно...) А еще удивительной скромности человек... если вдруг скажет вам, что в "программировании сильно не разбираюсь, только верстка" - НЕ ВЕРЬТЕ! Задачи были поставлены относительно программирования далеко не самые простые (т.к. сам являюсь программистом (только в другой области) - знаю о чем говорю) - и реализованы были ВСЕ, без исключения. Поэтому, если этот человек вдруг откликнулся на Ваш проект - не сравнивайте его количество отзывов с количеством отзывов других соискателей, выбирайте ИСПОЛНИТЕЛЕМ не раздумывая, и я уверен, что останетесь довольны работой на 100%. Все отзывы, которые последуют за моим - будут тому подтверждением ;)
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, на связи постоянно, по всем вопросам - исчерпывающие ответы. Оплата в срок и в полном объеме! Рекомендую!!!
$30
10 баллов
10 лет назад
Требовался вывод товарных предложений из магазина на форум, причем магазин на одном движке а форум на другом, Тарас справился с задачей на 200%, итог превзошел все ожидания. Рекомендую этого исполнителя.
$5
10 баллов
10 лет назад
Тарас все сделал очень быстро и качественно и обьяснил в чем была проблема.Спасибо большое будем дальше с вами работать.
$150
10 баллов
10 лет назад
Тарас быстро, качественно и профессионально выполнил работу в поставленный срок. Рекомендую к сотрудничеству