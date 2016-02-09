Шаблон на Битрикс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки162 просмотра

Требуется аналогичный адаптивный шаблон сайта на 1С битрикс со всеми страницами, исходник http://akademy30.ru

Доработки сайта будут незначительны: поменять логотип, фон, названия,

кнопки соцсетей и тд. В общем косметические доработки. Исходники по

дизайну предоставим.

Срок до 1 недели. Постоплата

Нацелен на долговременное сотрудничество

Все подробности по доработкам в личке.

9 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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