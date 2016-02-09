Имеется сайт с кривым адаптивом под мобильные (работает на Wordpress). Необходимо сделать кроссбраузерную и кроссплатформенную верстку для мобильных, планшетов и исправить огрехи на десткопе. Проект очень старый, поэтому никакого PSD нет. Нужно ...
Шаблон на Битрикс
Требуется аналогичный адаптивный шаблон сайта на 1С битрикс со всеми страницами, исходник http://akademy30.ru
Доработки сайта будут незначительны: поменять логотип, фон, названия,
кнопки соцсетей и тд. В общем косметические доработки. Исходники по
дизайну предоставим.
Срок до 1 недели. Постоплата
Нацелен на долговременное сотрудничество
Все подробности по доработкам в личке.
Заявки фрилансеров
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