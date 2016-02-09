Надо сверстать новый дизайн для сайта gustas-shop.ru/ Прилагаю скриншоты. Требования к верстке (также прикладываю файл): - Для информации типа почты, телефона, адреса нужно использовать html5 разметку по-максимуму - Адаптация к ...
Дизайн текста на сайте
Доброе всем время суток!
Ищу специалиста, который занимается дизайном/версткой текстов на сайте.
Суть задачи: есть сайт, большинство текстов оформлены обычным полотном.
Нужно на примере одной страницы сверстать текст, чтобы он выглядел более привлекательным.
Пример того, что я имею ввиду http://textstyle.ru/textfolio/pctig/port.html
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