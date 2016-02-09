Дизайн текста на сайте

Доброе всем время суток!

Ищу специалиста, который занимается дизайном/версткой текстов на сайте.

Суть задачи: есть сайт, большинство текстов оформлены обычным полотном.

Нужно на примере одной страницы сверстать текст, чтобы он выглядел более привлекательным.

Пример того, что я имею ввиду http://textstyle.ru/textfolio/pctig/port.html