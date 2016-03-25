Надо сверстать новый дизайн для сайта gustas-shop.ru/ Прилагаю скриншоты. Требования к верстке (также прикладываю файл): - Для информации типа почты, телефона, адреса нужно использовать html5 разметку по-максимуму - Адаптация к ...
Создать html письмо по примеру. Для рассылки по Event базе.
Добрый день! нужно создать аналогичное письмо как в примере: http://eventsender.ru/mails/emerald/emerald.html
Письмо для рассылки по event базе.
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