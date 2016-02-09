Адаптация сайта под мобильные устройства

Добрый день!

Необходимо адаптировать простенький сайт под мобильные устройства.

Требования:

Размер экрана от 320 пикселей в ширину.

Поддержка Андроид 2.3 и выше (стандартный браузер), а также Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Opera Mobile (можно только самые свежие версии). Поддержка прочих браузеров не обязательна, но если будет работать везде, то замечательно.

iOs - начиная с 4ки и новее.

Винда-фоны - как минимум корректное отображение в стандартном браузере.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!