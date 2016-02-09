Адаптация сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок194 просмотра

Добрый день! 

Необходимо адаптировать простенький сайт под мобильные устройства. 

Требования:

Размер экрана от 320 пикселей в ширину.

Поддержка Андроид 2.3 и выше (стандартный браузер), а также Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Opera Mobile (можно только самые свежие версии). Поддержка прочих браузеров не обязательна, но если будет работать везде, то замечательно.

iOs - начиная с 4ки и новее.

Винда-фоны - как минимум корректное отображение в стандартном браузере.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

AndroidiOS
9 лет назад
jukovskiy
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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