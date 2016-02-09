Надо сверстать новый дизайн для сайта gustas-shop.ru/ Прилагаю скриншоты. Требования к верстке (также прикладываю файл): - Для информации типа почты, телефона, адреса нужно использовать html5 разметку по-максимуму - Адаптация к ...
Адаптация сайта под мобильные устройства
Добрый день!
Необходимо адаптировать простенький сайт под мобильные устройства.
Требования:
Размер экрана от 320 пикселей в ширину.
Поддержка Андроид 2.3 и выше (стандартный браузер), а также Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Opera Mobile (можно только самые свежие версии). Поддержка прочих браузеров не обязательна, но если будет работать везде, то замечательно.
iOs - начиная с 4ки и новее.
Винда-фоны - как минимум корректное отображение в стандартном браузере.
Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
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