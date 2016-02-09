Правки вёрстки на WordPess

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка148 просмотров
  • Всё адаптивно
  • Шаблон страницы(переделать)
  • Социальные кнопки(переделать)
  • Иконки и прелоадер(добавить и изменить)
Работы на пару часов на готовом сайте. Выберу кто предложит наименьший бюджет.
9 лет назад
Rikzan
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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