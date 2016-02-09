HTML-шаблон для писем

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок134 просмотра

Необходимо разработать HTML-шаблон для писем с сайта.

Требования к шаблону

- адаптивность к разным устройствам

- адаптивность к почтовикам

- кроссбраузерность

Ваша цена, сроки.

HTML
9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона на Вордпресс

    $10

    Нужно доработать текущий шаблон на Вордпрессе - сайт bankrotstvo-expert.ru Новый макет https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0YmhSTV9kSWZhMkU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0UXFzSk4zcTQ2NWc/view?usp=sharing (страница-агрегатор статей и страница со статьей) Задача Обновить дизайн текущего шаблона + доработать мобильность ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка страниц на будстрапе

    У нас куплена тема будстрапа: http://wrapbootstrap.com/preview/WB0048JF7 Два вида задач: 1. Необходимо верстать страницы для нашего кабинета с помощью указанной темы. 2. Также необходимо будет проектировать страницы на осное задания, ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка четырех страниц на будстрапе.

    Требования: - верстка на будстрапе - адаптивность  Бонус: у нас задач для верстальщиков на будстрапе на 300 часов вмесяц Скрины страницы: http://prntscr.com/a1c57y http://prntscr.com/a1c5jc http://prntscr.com/a1c5cu http://prntscr.com/a1c5p9 ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Сверстать Главную. "Натянуть" на стандартную тему Вордпрес. От Вас - сроки, цена. Подробности исполнителю в Скайп. Если нет возможности общаться голосом (в скайпе) - проходим мимо. Скайп в контактах.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка одной html страницы

    Добрый день. Нужно сверстать одну html страницу для рекламы в Gmail. Макет есть также в psd. У Gmail есть требования: Технические сведения Максимальная ширина: 650 пикселей.Максимальная высота: 1000 пикселей (рекомендуется не более 650).Форматирование: используйте ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заверстать одностраничник

    нужно заверстать одностраничник. макет прилагаю. без всяких эффектов. прошу указывать стоимость,срок.  перевод только ЯД, Qiwi, WMR.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка 3 страниц на 1-3 разворота каждая + мелкие правки

    1. Сверстать новую страницу на основе этой - поменять текст и наполнение блоков. http://about-men.ru/free/january/days/ 2. Сверстать новую страницу на основе подобной http://hopeople.ru/free/efficiency2/ 3. Внести несколько правок в страницу http://hopeople.ru/free/health/video1/  4. Внести порядка 10 мелких правок в ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад