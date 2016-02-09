Нужно доработать текущий шаблон на Вордпрессе - сайт bankrotstvo-expert.ru Новый макет https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0YmhSTV9kSWZhMkU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0UXFzSk4zcTQ2NWc/view?usp=sharing (страница-агрегатор статей и страница со статьей) Задача Обновить дизайн текущего шаблона + доработать мобильность ...
HTML-шаблон для писем
Необходимо разработать HTML-шаблон для писем с сайта.
Требования к шаблону
- адаптивность к разным устройствам
- адаптивность к почтовикам
- кроссбраузерность
Ваша цена, сроки.
Заявки фрилансеров
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