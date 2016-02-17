Нужна верстка сайта
Нужен толковый верстальщик для верстки проекта c psd.
Нужен тот который берет мало, делает быстро, после которого не нужно переделывать.
Ищется добросовестный исполнитель который:
- умеет верстать адаптивно и кроссбраузерно
- делает быстро и дешево
- готовый работать по постоплате
В ответе пишем "крокодил" для антиботов, иначе отказ.
Выбранный исполнитель
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