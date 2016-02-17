Нужна верстка сайта

Здесь вёрстка двух страниц https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/yotaspace-02-10-2016.zip Надо сделать красивый и качественный респонсив в течение пары дней. Понадобятся примеры ваших работ по адаптивной верстке. После этой задачи будет большой блок по вёрстке других ...