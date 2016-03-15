Респонсив для готовой вёрстки

Здесь вёрстка двух страниц https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/yotaspace-02-10-2016.zip

Надо сделать красивый и качественный респонсив в течение пары дней.

Понадобятся примеры ваших работ по адаптивной верстке.

После этой задачи будет большой блок по вёрстке других страниц, но начать надо с этой.

Нужен человек с постоянной доступностью на ближайшие пару недель и возможностью быстро реагировать. Если вы готовы работать только по вечерам, пожалуйста не пишите