CMS Joomla: исправить ошибки на сайте (CSS,HTML + визуальные)

Есть готовый дизайн интернет-магазина в стиле material design. Требуется адаптивно сверстать все это дело для последующей натяжки на Битрикс. Можно использовать готовые ui/ux киты для облегчения задачи (можем даже выбрать и купить шаблон, если подойдет ...