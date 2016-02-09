CMS Joomla: исправить ошибки на сайте (CSS,HTML + визуальные)

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Закрыт4 заявки158 просмотров

сайт: http://fenixfoto.ru/ 

ТЗ-программисту во вложении 

CSSHTMLJoomla
9 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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