Нужны корректировки по адаптивной верстке

crocotravel.com

Главная:

1. В верстке не работает форма "Добавить объект",

2. при открытии одной из 3х форм (знак вопроса, Добавить объект, Аккаунт, все открытые формы должны закрываться, чтобы не перекрывать другие формы)

3. нет формы поиска. вставлять форму, которая сейчас на сайте нельзя, она не адаптивная

4. В форме Аккаунт при клику на "восстановление пароля" ничего не меняется

Поиск:

1. Блок сортировки съехал http://prntscr.com/9ylsrk

2. нет фото базы (главного фото и 3х маленьких), чтобы проверить верстку

База:

1. в хлебных крошках не хватает названия базы последним элементом

2. для каждого раздела ховер на хлебные крошки соответствующего цвета

3. форма для отзыва не прячеться - нет интерактива

4. нет таблицы с комнатами - на сайте они есть.

Новости:

1. добавь min-height странице, на full-hd после подвала пустота http://prntscr.com/9ylwbt

Не готова существующая страница http://crocotravel.com/pages/fishing_news

Мобильная версия:

1. Если страница меньше чем 640px по ширине, появляеться горизонтальный скролл, контент вылазит с правой стороны за экран, а не переноситься на новую строку, чтобы влезть

2. карточка базы в поиске не адаптирована совсем. http://prntscr.com/9ym2ah

3. подписка не адаптирована http://prntscr.com/9ym2kd

Добавить недостающие стили для страниц базы, поиска, разделов и новостей всех четырех направлений: Охота\Рыбалка\Экспедиции\Отдых.

Если стили есть - указать их названия.

Например: страница базы охота

Хлебные крошки .hunting_breadcrumbs и т.д.