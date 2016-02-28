Дизайн формы подписки на рассылку

Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке.

Формы для размещения на сайте www.makintour.com

Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать и отвлекать.

Текст для форм:

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ

Новостей, акций, спецпредложений и просто полезной информации

Поле "Имя"

Поле "Email"

Кнопка "ПОДПИСАТЬСЯ" или какой-то другой позитивный призыв

Форма 1 (для размещения под левым меню):

286х190 (высоту можно двигать)

Форма 2 (для размещения в основном поле, в статьях под текстом)

640х200 (высоту можно корректировать по необходимости)

Форма 3 (для размещения в основном поле как посадочная страница для подписки на рассылку)

640х300 и больше...возможно с фотографией и доп текстом:

P.S. Важный момент: мы клятвенно обещаем не засорять Ваш

почтовый ящик типичным спамом о горящих турах, как, к сожалению,

сегодня делают многие наши коллеги по отрасли.