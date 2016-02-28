Требуется опытный дизайнер для создания одностоаничного сайта в приятных тонах. Разработка фирменного логотипа.
Дизайн формы подписки на рассылку
Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке.
Формы для размещения на сайте www.makintour.com
Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать и отвлекать.
Текст для форм:
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ
Новостей, акций, спецпредложений и просто полезной информации
Поле "Имя"
Поле "Email"
Кнопка "ПОДПИСАТЬСЯ" или какой-то другой позитивный призыв
Форма 1 (для размещения под левым меню):
286х190 (высоту можно двигать)
Форма 2 (для размещения в основном поле, в статьях под текстом)
640х200 (высоту можно корректировать по необходимости)
Форма 3 (для размещения в основном поле как посадочная страница для подписки на рассылку)
640х300 и больше...возможно с фотографией и доп текстом:
P.S. Важный момент: мы клятвенно обещаем не засорять Ваш
почтовый ящик типичным спамом о горящих турах, как, к сожалению,
сегодня делают многие наши коллеги по отрасли.
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