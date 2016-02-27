Нужно нарисовать дизайн и сверстать лендинг для продажи 3d принтеров. Жду Ваших предложений, по срокам и цене.
Дизайн одностоаничного сайта.
Требуется опытный дизайнер для создания одностоаничного сайта в приятных тонах. Разработка фирменного логотипа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Нужно нарисовать дизайн для сайта салона красоты. Дизайн должен быть уникальный. Важно качествоДизайн сайтов55 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Подобрать шаблон WordPress подходящий для интернет-магазина игрушек (предложить 3 варианта, выберу 1). 2. Изменить кнопки, иконки, стили (сделать уникальным). Ответ пишите со слова "Адаптирую шаблон.", авто-ответы буду сразу удалять не читая. Отклики без бюджета и сроков рассматриваться ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно доработать дизайн строительного портала под наши требования! Дизайн практически готов, но требуются некоторые нюансы!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Требуется очень качественный дизайн новостной странички для фин-тех информационного сайта. Результат в photoshop psd или в html + css. Все просто: пост-событие + комментарии. Дизайн необходим минималистический в стиле вики, без излишеств. В этом и ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн 2 групп VK. Вики разметка или как это называется. Чтобы группа была яркая как сайт, с картинками-кнопками. подробно как это должно выглядеть инструкцию дам. Тематика групп: 1. детские ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
ищется грамотный front-end разработчик для рефакторинга и редизайна сайта. приблизительный объем работ на 2-3 недели полного рабочего дня. дополнительно необходимы навыки верстки под бутстрап, навыки дизайнера (ничего сложного рисовать ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист или команда для разработки универсальной темы на 1С-Битрикс. Пример http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.scorp/ - тема для внутри-корпоративного использования. Поясню: для компании часто необходимо запускать новый корпоратинвый сайт для филиалов и что бы постоянно не разрабатывать новый ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать дизайн некоторых страниц, иконок, установить всё на движок (не выбран, предполагается бесплатный) и запрограммировать. Разработать логотип с названием "Интерьерия". Разработан дизайн некоторых страниц (примерный вид одной страницы с шапкой и горизонтальным меню - ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад