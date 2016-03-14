Сделать дизайн групп VK

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок252 просмотра

Необходимо сделать дизайн 2 групп VK. 

Вики разметка или как это называется. 

Чтобы группа была яркая как сайт, с картинками-кнопками. 

подробно как это должно выглядеть инструкцию дам. 

Тематика групп: 1. детские и женские вещи, закупки СП.

2. Интернет-магазин детских игрушек. 

 ваши предложения, цены, сроки в студию! 

9 лет назад
assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

ProfWEB_
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Точное ТЗ, проблем не возникло, рекомендую! Оплата в сроки.

Заявки фрилансеров

ProfWEB_
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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