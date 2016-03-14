ищется грамотный front-end разработчик для рефакторинга и редизайна сайта. приблизительный объем работ на 2-3 недели полного рабочего дня. дополнительно необходимы навыки верстки под бутстрап, навыки дизайнера (ничего сложного рисовать ...
Сделать дизайн групп VK
Необходимо сделать дизайн 2 групп VK.
Вики разметка или как это называется.
Чтобы группа была яркая как сайт, с картинками-кнопками.
подробно как это должно выглядеть инструкцию дам.
Тематика групп: 1. детские и женские вещи, закупки СП.
2. Интернет-магазин детских игрушек.
ваши предложения, цены, сроки в студию!
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