Компания занимается международными перевозками личных вещей. Необходима привлекательная страница визитка с формой запроса для клиентов. Наш основной сайт (с примерной формой запроса): http://cieltrans.ru/pages-view-7.html
Разработать шапку и визитку для туристического блога
Нужно разработать шапку и визитку для туристического блога.
Логотип уже разработан.
Также на основании шапки и ее элементов разработать 2-3 шаблона для оформления цитат в тексте в виде картинок-шаблонов.
Заявки фрилансеров
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