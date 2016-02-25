Разработать шапку и визитку для туристического блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок172 просмотра

Нужно разработать шапку и визитку для туристического блога.

Логотип уже разработан.

Также на основании шапки и ее элементов разработать 2-3 шаблона для оформления цитат в тексте в виде картинок-шаблонов.

9 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров