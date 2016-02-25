Шапка YouTube канала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки1096 просмотров
#1$5

Всем привет! Требуется разработать шапку для YouTube канала в детском, минималистическом стиле. Размеры для ПК, планшетов и т.п. с основной частью  - https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=ru

Основная часть картинки должна полностью отображаться на всех устройствах

На картинке должен быть текст "НОВЫЕ ВЫПУСКИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ"

От вас полный полет фантазии!) И конечно красочность (розовый цвет не обязателен)

9 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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