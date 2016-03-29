Нужен дизайн для сайта testspb.ru

Примерный прототип во вложении.

Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть предложение куда что передвинуть или еще что-то сделать - будем рады выслушать. Также если есть вопросы по самим элементам - спрашивайте.

По стилю - это должен быть современный бизнес стиль. То есть различные цветочки, рюшечки - не наша тема)))) Это будет основной сайт офиса по сертификации и позиционировать их офис мы хотим через слова "классика, строгость, точность, стабильность, консерватизм".

Цвета - мы думаем, что логичнее взять синий, голубой и белый. Плюс какой-то контрастный цвет для выделения важных элементов.