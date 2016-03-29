Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок185 просмотров

Нужен дизайн для сайта testspb.ru

Примерный прототип во вложении.

Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть предложение куда что передвинуть или еще что-то сделать - будем рады выслушать. Также если есть вопросы по самим элементам - спрашивайте. 

По стилю - это должен быть современный бизнес стиль. То есть различные цветочки, рюшечки - не наша тема)))) Это будет основной сайт офиса по сертификации и позиционировать их офис мы хотим через слова "классика, строгость, точность, стабильность, консерватизм".

Цвета - мы думаем, что логичнее взять синий, голубой и белый. Плюс какой-то контрастный цвет для выделения важных элементов. 

9 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$100
3 дня
Работой остались довольны. Правки вносятся оперативно. Рекомендуем к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество, быстрая оплата, обращайтесь еще. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад