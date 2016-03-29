Доработка дизайна сайтадля экранов менее 1000 пикселей Есть действующий сайт.Дизайн полностью устраивает, но он корректно отображается на экранах больше 1000 пикселей. Сайт планируется переделать в адаптивный, нужен дизайн того, как сайт будет ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн для сайта testspb.ru
Примерный прототип во вложении.
Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть предложение куда что передвинуть или еще что-то сделать - будем рады выслушать. Также если есть вопросы по самим элементам - спрашивайте.
По стилю - это должен быть современный бизнес стиль. То есть различные цветочки, рюшечки - не наша тема)))) Это будет основной сайт офиса по сертификации и позиционировать их офис мы хотим через слова "классика, строгость, точность, стабильность, консерватизм".
Цвета - мы думаем, что логичнее взять синий, голубой и белый. Плюс какой-то контрастный цвет для выделения важных элементов.
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