Необходим дизайн сайта

Необходимо сделать не сложный дизайн главной страницы информационного сайта по мокапу (прототипу). Мокап страницы вышлю заинтересованным. Как вариант, сможете выбрать подходящую существующую тему (на темплейтмонстер и тп), согласуем выбор и доработаете её. Сроки - 1-2 дня. Бюджет не ...