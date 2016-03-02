Главная страница для сайта компании, занимающейся продажей бетона

Необходимо нарисовать главную страницу для сайта компании, занимающейся продажей бетона, раствора и арендой спецтехники.

Требования:

1. Ширина сайта 1100px

2. Пример сайта, откуда берем структуру главной страницы - yaroslavlbeton.ru, но разделов будет всего 4: бетон, раствор, аренда миксера, аренда бетононасоса (картинки для каждого раздела есть в прикрепленных файлах)

3. Цветовая гамма похожа на фирму-производителя техники, которую использует компания - schwing-stetter.ru + в прикрепленном файле картинка от заказчика, с фирменными цветами и стилем, который необходимо использовать в дизайне

4. В шапке необходимо указать название компании "Штеттер Бетон" и какой-нибудь символ в качестве "логотипа" -

что-то простое как на сайтах примерах (schwing-stetter.ru, yaroslavlbeton.ru), в фирменных цветах компании