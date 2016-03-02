Главная страница для сайта компании, занимающейся продажей бетона

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок258 просмотров

Необходимо нарисовать главную страницу для сайта компании, занимающейся продажей бетона, раствора и арендой спецтехники.

Требования:

1. Ширина сайта 1100px

2. Пример сайта, откуда берем структуру главной страницы - yaroslavlbeton.ru, но разделов будет всего 4:  бетон, раствор, аренда миксера, аренда бетононасоса (картинки для каждого раздела есть в прикрепленных файлах)

3. Цветовая гамма похожа на фирму-производителя техники, которую использует компания - schwing-stetter.ru + в прикрепленном файле картинка от заказчика, с фирменными цветами и стилем, который необходимо использовать в дизайне

4. В шапке необходимо указать название компании "Штеттер Бетон" и какой-нибудь символ в качестве "логотипа" - 

что-то простое как на сайтах примерах (schwing-stetter.ruyaroslavlbeton.ru), в фирменных цветах компании

9 лет назад
bicoz
Егор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$40
1 день
Адекватный и достаточно быстрый дизайнер. работает, в том числе, и в выходные. после разработки потребовались небольшие правки, уже после принятия дизайна с нашей стороны - не отказался от доделки.
Егор быстро оплатил проект, предельно чётко поставил задачу, правок было минимум, хорошо сработались. Рекомендую к сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад

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