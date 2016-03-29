Коллеги, добрый день. Нужен простой и минималистичный дизайн относительно короткого лендинга на 5-6 экранов, включая дизайн формы заказа. Необходимо предусмотреть кросплатформенность и кроссбраузерность лендинга. Требования к дизайну во вложении. Если сработаемся, ...
Настройка магазина одежды на Prestashop
добрый день,
ищу человека для настройки магазина одежды на Prestashop.
некоторые настройки сделали самостоятельно (добавление товара)
требуется:
настроить внешний вид сайта (лого, цвет фона, цвет шрифта, расположение колонок)
настроить верхнюю и нижнюю панель на главной странице
перевод сайта на украинский
настроить категории товара
спасибо, отвечу на все вопросы
Выбранный исполнитель
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