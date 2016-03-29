Настройка магазина одежды на Prestashop

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  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок189 просмотров

добрый день,

ищу человека для настройки магазина одежды на Prestashop.

некоторые настройки сделали самостоятельно (добавление товара)

требуется:

настроить внешний вид сайта (лого, цвет фона, цвет шрифта, расположение колонок)

настроить верхнюю и нижнюю панель на главной странице

перевод сайта на украинский

настроить категории товара

спасибо, отвечу на все вопросы

PrestaShop
9 лет назад
artoflife-office
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Максим грамотный специалист, работа выполнена согласно ТЗ, правки вносились быстро, согласно комментариям. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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