Необходимо сделать не сложный дизайн главной страницы информационного сайта по мокапу (прототипу). Мокап страницы вышлю заинтересованным. Как вариант, сможете выбрать подходящую существующую тему (на темплейтмонстер и тп), согласуем выбор и доработаете её. Сроки - 1-2 дня. Бюджет не ...
Дизайн магазина + верстка и шаблон под Virtuemart
Есть 2 проекта магазинов:
1. доставка еды (здоровое питание, диеты) - ассортимент небольшой. до 100 товаров.
2. супермаркет праздничных товаров (подарки, цветы, шары и т.д.). ассортимент большой - несколько тысяч товаров.
нужно разработать, согласовать дизайн. сверстать и сделать шаблон под Virtuemart.
апдейт от 26.02 - сейчас только дизайн договорились в рамках этого проекта сделать.
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