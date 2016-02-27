добрый день, ищу человека для настройки магазина одежды на Prestashop. некоторые настройки сделали самостоятельно (добавление товара) требуется: настроить внешний вид сайта (лого, цвет фона, цвет шрифта, расположение колонок) настроить ...
Дизайн лединга 12 экранов
Требуется дизайн лединга на 12 экранов. Срок - 2 дня. Бюджет 3500 руб. +300руб. бонус за соблюдение ТЗ и сроков. Оплата Webmoney. Оставляйте свои заявки с ссылкой на портфолио. Кандидат получит ТЗ.
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