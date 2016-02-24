Необходим дизайн и верстка лендинга - 5-12 экранов.

Добрый день! Надо закончить дизайн сайта (5 страниц) Надо исправить ошибки предыдущего дизайнера (одна страница). В рамках стиля и шаблона дизайна (исходники есть) сделать остальные страницы. Интересует срок исполнения и цена. ...