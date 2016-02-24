добрый день, ищу человека для настройки магазина одежды на Prestashop. некоторые настройки сделали самостоятельно (добавление товара) требуется: настроить внешний вид сайта (лого, цвет фона, цвет шрифта, расположение колонок) настроить ...
Необходим дизайн и верстка лендинга - 5-12 экранов.
Необходимо создать лендинг по аренде квартир посуточно!
ССылка на макет: https://moqups.com/morge88/TpEEvn9n
Единый бюджет на дизайн и верстку - 50 у.е.
Прочие детали заинтересованным лицам.
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