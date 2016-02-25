Конкурс на дизайн логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок1927 просмотров
#1$50

Требования к логотипу:

1. Текстовой логотип, содержащий 2 первые буквы  названия компании (WWPAY -World wide pay)

1. Простой и узнаваемый логотип

- простота заключается в возможности каждого, даже ребенка отобразить этот логотип на бумаге.

- узнаваемость заключается в использовании понятных каждому образов элементов лого

        2.   Логотип должен вызывать у людей такие ассоциации, как: доверие, возможности, свобода действий, механизмы, отсутствие границ, эволюция

        3.  Цвета для логотипа должны соответствовать общему концепту дизайна сайта. Могут содержать такие цвета: белый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый (это те цвета, которые присутствуют в логотипах электронных валют)

        4.  Стиль отображения логотипа должен быть ненавязчивый и актуален всегда в независимости от трендов дизайна.

9 лет назад
believe119
Ольга 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров