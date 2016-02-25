Конкурс на дизайн логотипа

# 1 — $ 50

Требования к логотипу:

1. Текстовой логотип, содержащий 2 первые буквы названия компании (WWPAY -World wide pay)

1. Простой и узнаваемый логотип

- простота заключается в возможности каждого, даже ребенка отобразить этот логотип на бумаге.

- узнаваемость заключается в использовании понятных каждому образов элементов лого

2. Логотип должен вызывать у людей такие ассоциации, как: доверие, возможности, свобода действий, механизмы, отсутствие границ, эволюция

3. Цвета для логотипа должны соответствовать общему концепту дизайна сайта. Могут содержать такие цвета: белый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый (это те цвета, которые присутствуют в логотипах электронных валют)

4. Стиль отображения логотипа должен быть ненавязчивый и актуален всегда в независимости от трендов дизайна.