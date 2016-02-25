Нужен дизайн для сайта testspb.ru Примерный прототип во вложении. Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть ...
Конкурс на дизайн логотипа
Требования к логотипу:
1. Текстовой логотип, содержащий 2 первые буквы названия компании (WWPAY -World wide pay)
1. Простой и узнаваемый логотип
- простота заключается в возможности каждого, даже ребенка отобразить этот логотип на бумаге.
- узнаваемость заключается в использовании понятных каждому образов элементов лого
2. Логотип должен вызывать у людей такие ассоциации, как: доверие, возможности, свобода действий, механизмы, отсутствие границ, эволюция
3. Цвета для логотипа должны соответствовать общему концепту дизайна сайта. Могут содержать такие цвета: белый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый (это те цвета, которые присутствуют в логотипах электронных валют)
4. Стиль отображения логотипа должен быть ненавязчивый и актуален всегда в независимости от трендов дизайна.
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