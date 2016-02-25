Сделать шаблон для WP

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Закрыт7 заявок142 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать адаптивный шаблон для WP как на сайте lemurov.net только изменить цветовую схему

WordPress
9 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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