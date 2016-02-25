Нужно создать шаблон интернет магазина на вордпресс.Все детали непосредственно исполнителю.
Сделать шаблон для WP
Здравствуйте!
Нужно сделать адаптивный шаблон для WP как на сайте lemurov.net только изменить цветовую схему
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