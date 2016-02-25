Здравствуйте! Требуется создать индивидуальный дизайн для женского модного блога. Все необходимые материалы для работы предоставлю.
Корректировка дизайна (wordpress) под мобильные браузеры
Здравствуйте.
Сайт: www.тайны-притяжения.рф/
Движок wordpress
Вверху страницы где расположен логотип и меню на красной ленте с двух сторон есть концевик.
Всё нормально в браузерах ie и firefox (смотри скриншот ie).
На том же скриншоте в левом верхнем углу стрелочками выделен элемент который неотображается в мобильных браузерах.
Как выглядит в мобильных браузерах смотри скриншот ios.
Нужно: чтобы в мобильных браузерах дизайн отображался целиком
От вас цена и сроки реализации
Обращаю пристальное внимание ОТ ВАС цена и сроки.
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