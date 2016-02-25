Корректировка дизайна (wordpress) под мобильные браузеры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

Здравствуйте.

Сайт: www.тайны-притяжения.рф/

Движок wordpress

Вверху страницы где расположен логотип и меню на красной ленте с двух сторон есть концевик.

Всё нормально в браузерах ie и firefox (смотри скриншот ie).

На том же скриншоте в левом верхнем углу стрелочками выделен элемент который неотображается в мобильных браузерах.

Как выглядит в мобильных браузерах смотри скриншот ios.

Нужно: чтобы в мобильных браузерах дизайн отображался целиком

От вас цена и сроки реализации

Обращаю пристальное внимание ОТ ВАС цена и сроки.

iOSWordPress
9 лет назад
Boont
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Александр очень быстро помог решить ту проблему которую другие не могли решить несколько дней. А главное, внимательно прочитал задание и не задавал ненужных вопросов. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Мне, как исполнителю, понравился, интересный заказ, общение с клиентом, ну и конечно вознаграждение, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шапка YouTube канала

    $5

    Всем привет! Требуется разработать шапку для YouTube канала в детском, минималистическом стиле. Размеры для ПК, планшетов и т.п. с основной частью  - https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=ru Основная часть картинки должна полностью отображаться на всех устройствах ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна Туристического портала Bootstrap + UI

    Добрый день коллеги, нужно разработать дизайн главной страницы (в дальнейшем и остальных) туристического портала, на основе Bootstrap + UI элементы.  Основная + мобильная версии. С меня полная страница и описание что нужно + примеры ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Конкурс на дизайн логотипа

    $50

    Требования к логотипу: 1. Текстовой логотип, содержащий 2 первые буквы  названия компании (WWPAY -World wide pay) 1. Простой и узнаваемый логотип - простота заключается в возможности каждого, даже ребенка отобразить этот логотип ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн для сайта testspb.ru Примерный прототип во вложении. Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка дизайна сайта для экранов менее 1000 пикселей

    Доработка дизайна сайтадля экранов менее 1000 пикселей Есть действующий сайт.Дизайн полностью устраивает, но он корректно отображается на экранах больше 1000 пикселей. Сайт планируется переделать в адаптивный, нужен дизайн того, как сайт будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад