Корректировка дизайна (wordpress) под мобильные браузеры

Здравствуйте.

Сайт: www.тайны-притяжения.рф/

Движок wordpress

Вверху страницы где расположен логотип и меню на красной ленте с двух сторон есть концевик.

Всё нормально в браузерах ie и firefox (смотри скриншот ie).

На том же скриншоте в левом верхнем углу стрелочками выделен элемент который неотображается в мобильных браузерах.

Как выглядит в мобильных браузерах смотри скриншот ios.

Нужно: чтобы в мобильных браузерах дизайн отображался целиком

От вас цена и сроки реализации

Обращаю пристальное внимание ОТ ВАС цена и сроки.