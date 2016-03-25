Страница визитка с формой запроса.

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Завершен29 заявок206 просмотров

Компания занимается международными перевозками личных вещей.

Необходима привлекательная страница визитка с формой запроса для клиентов.

Наш основной сайт (с примерной формой запроса):  http://cieltrans.ru/pages-view-7.html

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9 лет назад
guest_14564778755593
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$150
10 дней
Владислав выполнил всю работу качественно и за демократичную стоимость. Он мужественно справлялся со всеми правками и заказчик остался доволен. Будем рекомендовать его всем знакомым!
Цели были описаны доступно, оплата своевременная, стабильно на связи. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад